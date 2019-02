Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça Joana Ramirez, a 'advogada do Jet Set'

Apelidada no Porto como 'advogada do Porsche', tem um Panamera avaliado em 110 mil euros.

Joana Ramirez foi casada, em regime de comunhão geral de bens, com Vasco Ramirez, herdeiro das Conservas Ramirez, uma das mais antigas e consagradas do País. Em tribunal, a advogada luta pelo direito a parte das ações da indústria do ex-companheiro.



O casamento entre Joana e Vasco foi celebrado contra a vontade da família do noivo. Desde a união, que já foi dissolvida, Joana adotou o apelido do companheiro. Mesmo depois do divórcio, a advogada continua a usar o nome Ramirez, que já não lhe pertence - uma vez que os seus apelidos são Santos e Marques - tal como consta nos processos em que foi acusada de burla e falsificação de documentos, e nos quais aguarda o início do julgamento.



Além de advogada, Joana é também empresária. No Porto Canal chegou a ser comentadora de assuntos cor-de-rosa. Foi nessa altura que se assumiu como ‘advogada do jet set’ - apesar de não lhe serem conhecidos clientes da sociedade portuguesa.



Conhecida no Porto como ‘advogada do Porsche’

Joana Ramirez é conhecida no Porto como a ‘advogada do Porsche’ – utiliza um modelo Panamera, que custa no mínimo 110 mil euros. É dessa maneira que um grupo de pessoas a intitula numa página da rede social Facebook. A página conta com vários comentários de pessoas que dizem terem sido enganadas pela advogada.