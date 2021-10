João Rendeiro terá comprado obras de arte da sua coleção pessoal com dinheiro alegadamente desviado do BPP. Fugido da Justiça e em parte incerta, o banqueiro é agora suspeito de ter substituído várias dessas obras originais por copias falsas. Rendeiro terá recebido do BPP prémios de mais de cinco milhões de euros, com prejuízo para o próprio BPP, clientes e Estado.