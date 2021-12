O Forest Manor Guest House, em Durban, onde Rendeiro foi detido, é uma fortaleza. Discreto por fora, mas luxuoso, seguro e tecnológico por dentro.São pelo menos 16 as câmaras de vigilância que controlam os movimentos. Há ainda uma cerca elétrica ao redor do edifício. Rendeiro, que era conhecido no hotel por ‘João’, embora pouco dado a conversas fazia uma vida discreta.