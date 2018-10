Jogador do Moura sofre acidente perto de Ourique

No local estiveram oito operacionais com quatro viaturas entre Bombeiros Voluntários de Ourique e GNR.

Por António Lúcio | 17:34

O despiste de um veículo ligeiro de passageiros, ao final da manhã desta segunda-feira, no IC1, em Ourique (Beja) provocou um ferido leve.

O condutor da viatura, que foi assistido no local, é o guarda redes do Moura Atlético Clube, equipa que milita no Campeonato de Portugal, serie D.

O ferido leve, uma mulher com cerca de 20 anos, foi transportada para o Hospital de Beja.

Para o local do acidente, que ocorreu pelas 12h51, foram mobilizados oito operacionais com quatro viaturas entre Bombeiros Voluntários de Ourique e GNR.