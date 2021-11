"Os jogadores e as famílias viviam com medo", disse esta segunda-feira Bruno Lage, ex-treinador do Benfica, no julgamento de 31 membros da claque No Name Boys - a decorrer em Sintra -, que estão acusados de mais de 200 crimes , entre os quais tentativa de homicídio. Em causa estão ataques que protagonizaram entre 2018 e 2020, como o apedrejamento do autocarro das águias que feriu Weigl e Zivkovic, agressões a três adeptos do Sporting e ameaças no prédio onde vivia Bruno Lage e ao jogador de futsal Cardinal.