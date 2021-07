José Maria Ricciardi arrasa em tribunal o primo Ricardo Salgado

José Maria Ricciardi arrasou esta terça-feira em tribunal Ricardo Salgado, ex-líder do BES e seu primo direito.“O Conselho do GES funcionava como uma espécie de espectadores para ver o que o Dr. Salgado lá ia dizer”, afirmou Ricciardi, que adiantou que não fala com o primo desde 2016. “Não estamos de relações cortadas. Se me cruzar com ele, falo com ele”, frisou.Chamado a depor pelo Ministério Público como testemunha, José Maria Ricciardi explicou que desconhecia a existência da ES Enterprises (alegado saco azul do GES) e que só soube pelos jornais em 2014. “Era uma empresa de que não se falava.”