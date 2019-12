José Penedos mais perto da cadeia

Quase um ano depois de o Tribunal Constitucional ter indeferido o recurso de Paulo Penedos no processo Face Oculta, no qual o advogado foi condenado numa pena de quatro anos de prisão por tráfico de influências, o processo está finalmente no Tribunal de Aveiro e poderá ter decisão nos próximos dias. Além de Paulo Penedos - que terá de cumprir a pena a que foi condenado - também o seu pai, o ex-secretário de Estado José Penedos, tem uma pena de três anos e meio para cumprir.A pena também não foi suspensa e a decisão já transitou. Rui Patrício, o seu advogado, pediu entretanto que a audiência para determinação da pena fosse reaberta, alegando que o ex-governante tem de cuidar da mulher, com graves problemas de saúde. Paulo Penedos, por seu turno, pede uma segunda oportunidade e que sejam contrariadas todas as decisões dos tribunais que recusaram suspender a pena.Recorde-se que Paulo Penedos não conseguiu fazer vingar a tese de que a destruição de algumas escutas que nasceram no processo Face Oculta - designadamente as que envolviam Armando Vara e José Sócrates - deviam invalidar todas as outras interceções telefónicas realizadas neste caso de corrupção. Ricardo Sá Fernandes, o seu advogado, alegava mesmo que o facto de os arguidos não terem sido ouvidos sobre a decisão de destruir aquelas escutas punha em causa todo o processo - já que as mesmas poderiam ser úteis às suas defesas.Paulo Penedos foi condenado por tráfico de influências, depois de o tribunal ter dado como provado que fez pedidos ao pai - então homem forte da REN - para favorecer as sociedades do empresário das sucatas, Manuel Godinho, de quem era advogado. Paulo Penedos negou sempre ter tentado usar o poder do pai e chegou mesmo a assumir as culpas. Disse que usou o nome do progenitor muitas vezes sem que aquele soubesse, apenas para dar a ideia de que tinha poder que realmente não possuía. O tribunal não acreditou e condenou pai e filho."Estou tranquilo. Vou aguardar com serenidade pelo veredicto do tribunal e saber se mereço um voto de confiança", afirma aoPaulo Penedos, que tenta evitar a cadeia. O advogado, que foi condenado por tráfico de influências, requereu a abertura de audiência para tentar convencer o coletivo de juízes de Aveiro a suspender-lhe a pena."Os indícios têm 13 anos, o processo tem 10 anos e a minha condenação foi há cinco anos. Não tenho antecedentes, nem durante este tempo cometi qualquer crime ou fui envolvido em alguma investigação criminal. A lei mudou em 2017 e espero que os juízes possam agora suspender a minha pena", refere Paulo Penedos.Já não há mais recursos. A decisão final do Constitucional foi a última hipótese. "O direito está do meu lado", defende, reconhecendo ter sido condenado a prisão efetiva pelo crime de tráfico de influências.Armando Vara não tentou evitar a execução da pena. Depois de perder no Constitucional não apresentou qualquer reclamação e entregou-se na cadeia de Évora. Está também condenado a cinco anos.A decisão da Relação do Porto foi conhecida a 5 de abril de 2017. Uma boa parte das condenações dos arguidos condenados pelo Tribunal da Comarca do Baixo Vouga, nomeadamente de Manuel Godinho, foram confirmadas.Juiz, procurador e coordenador da PJ falavam em atentado contra o Estado de Direito democrático no caso de José Sócrates, mas o então procurador-geral da República, Pinto Monteiro, mandou arquivar o caso.José Sócrates foi apanhado no processo ao telefone com Armando Vara. Ainda era primeiro-ministro e a sua intenção era calar a comunicação social.As escutas de Sócrates e Vara nunca foram conhecidas. Sabe-se no entanto que os alvos eram o Correio da Manhã, o ‘Sol’ e a TVI. Vara tinha um plano para comprar vários órgãos de comunicação social.João Marques Vidal, que dirigiu o processo Face Oculta, é irmão da procuradora-geral, Joana marques Vidal, que sucedeu a Pinto Monteiro.Filipe Preces, que foi procurador no processo Face Oculta, foi depois chamado a auxiliar Rosário Teixeira na elaboração da acusação do Marquês.O processo demorou muito na Relação do Porto porque vários juízes desembargadores pediram escusa. A maioria alegava conhecer Vara.Há escutas do Face Oculta que foram usadas no processo Marquês, o que enfureceu José Sócrates.