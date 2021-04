José Sócrates descontrai em esplanada após conhecer decisão de juiz Ivo Rosa. Veja as imagens

O antigo primeiro-ministro, José Sócrates, aproveitou o final desta sexta-feira para usufruir de uma esplanada na zona do Parque das Nações, em Lisboa, depois de ter conhecido a decisão instrutória do caso Operação Marquês.Sócrates estava acompanhado por mais quatro pessoas. Em declarações ào antigo chefe do Executivo afirmou que estava "muito descontraído".Recorde-se que o antigo primeiro-ministro soube através do juiz Ivo Rosa, esta sexta-feira, que vai ser julgado por três crimes de branqueamento de capitais e três crimes de falsificação de documentos relativos ao processo mais mediático da justiça portuguesa.