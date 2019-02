Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem agressora crava navalha nas costas do ex-companheiro

Casal esteve junto durante cinco anos e separou-se há um mês. Caso ocorreu em Lisboa.

Por S.A.V. | 08:59

Uma mulher de 19 anos cravou uma navalha nas costas do ex-companheiro, um sem-abrigo de 26 anos, na sequência de uma discussão, domingo, na Gare do Oriente, em Lisboa.



Segundo fonte policial disse ao CM, o casal esteve junto durante cinco anos e separou-se há um mês.



O homem passou, desde então, a dormir nas imediações da Gare do Oriente.



Foi aí que, pelas 02h00 de domingo, virou as costas à ex-companheira, após discussão, e esta o tentou matar.



A navalha foi retirada no Hospital de Santa Maria.



A mulher foi esta segunda-feira a tribunal e ficou em liberdade, proibida de contactar a vítima.