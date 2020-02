Um homem de 20 anos foi preso pela Polícia Judiciária por ter assaltado à mão armada o funcionário de uma rulote de comes e bebes, em Lisboa, com a ajuda de um cúmplice, que ainda está a monte. Fugiram com 400 euros.O crime ocorreu a 19 de outubro de 2019. Com recurso a uma pistola, os dois ladrões ameaçaram a vítima para lhe roubar o dinheiro.Inspetores da PJ apanharam o jovem na quinta-feira. Ficou com apresentações às autoridades.