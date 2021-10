Jovem atingido com dois tiros à porta de café em Braga

Carlos Galiano, de 24 anos, estava acompanhado por dois amigos no exterior de um café junto ao bairro do Fujacal, em Braga, quando foi atingido por dois disparos no abdómen. Ficou em estado crítico e luta pela vida no Hospital de Braga.









O atirador está a ser procurado pela PJ de Braga, que não afasta a possibilidade de pertencer a um dos gangs que desde setembro do ano passado tem estado envolvido em vários tiroteios.

Os dois disparos foram ouvidos esta terça-feira, cerca das 01h00, e quando a PSP chegou ao local encontrou a vítima num carro. Os amigos preparavam-se para o levar ao hospital.