Homem faz emboscada e atira contra rival em Braga. Jovem foi atingido com três tiros

É o quarto tiroteio em oito meses, numa luta de gangues rivais, em Braga. Este sábado de madrugada, um homem de 25 anos foi atingido com três tiros feitos a 5 metros de distância, quando se dirigia a pé para um restaurante, na rua dos Peões, junto à Universidade do Minho, em Braga. Terá sido emboscado por um grupo de três homens e quando tentou escapar foi surpreendido por um dos rivais, armado, que fez sete disparos na sua direção.









O autor dos tiros, feitos com uma pistola de calibre 6.35mm, colocou-se em fuga, assim como os três homens que o acompanhavam. A Polícia Judiciária de Braga assumiu a investigação na mesma noite e não tem dúvidas de que o ataque será retaliação aos tiroteios de março, nas Enguardas.

Sábado de madrugada, o ataque aconteceu cerca da 01h00. A vítima, um jovem moçambicano residente do bairro do Fujacal, em Braga, foi atingida numa perna, na anca e num braço. Foi assistido no local e transportado ao Hospital de Braga onde foi operado de urgência. Teve alta às primeiras horas da manhã e já foi ouvido pelos inspetores da PJ, que tentam agora identificar o atirador e os três comparsas.





O clima de medo instalou-se na cidade após um primeiro tiroteio no bairro do Fujacal, em setembro do ano passado, onde três pessoas foram baleadas. Em março houve mais dois tiroteios, no bairro das Enguardas e em Nogueira, onde foram disparados oito tiros contra uma moradia. Na sequência desse ataque, três homens foram detidos pela PJ e estão na cadeia.