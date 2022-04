Jovem atleta atropelado numa passadeira falha Jogos Surdolímpicos

O atleta Francisco Laranjeira, de 23 anos, vai falhar os Jogos Surdolímpicos, em maio, no Brasil, por ter fraturado o perónio da perna direita na sequência de um atropelamento com fuga, e não será substituído na convocatória, indicou o Comité Paralímpico de Portugal.Laranjeira foi "vítima de atropelamento e fuga numa passadeira, em Évora, enquanto ‘rolava’ para desentorpecer, tendo partido uma perna", disse Tiago Carvalho, diretor-executivo na missão portuguesa aos Jogos Surdolímpicos, à Agência Lusa."O atleta, que naquele dia à tarde [segunda-feira] iria iniciar o estágio, era um dos estreantes da comitiva e faz parte da renovação do atletismo", afirmou o dirigente, acrescentando: "Neste momento, a organização já não permite substituições, mas a verdade é que também não tínhamos mais atletas com marca para entrar."Francisco Laranjeira, que deveria disputar os 5000 e os 10 000 metros, é atleta do Grupo Desportivo de Diana, de Évora, e um dos quatro estreantes na missão aos Jogos Surdolímpicos Caxias do Sul 2021, que decorrerão entre 1 e 15 de maio. Com a sua saída, Portugal estará representado por 12 atletas: quatro na natação, três no atletismo, dois no ciclismo, um no judo, um na luta greco-romana e um no tiro. São esperados cerca de 4500 atletas, de 100 países, para competirem em 20 modalidades.