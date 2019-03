Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem bombeiro morre no hospital após sofrer atropelamento

Alerta para o acidente foi dado às 23h30 deste domingo. Não resistiu aos ferimentos.

12:40

Um jovem elemento da fanfarra dos Bombeiros Voluntários do Montijo morreu esta segunda-feira de manhã no hospital, depois de ter sofrido um atropelamento durante a noite de domingo.



Emanuel Elias tinha 20 anos e era membro da fanfarra dos Bombeiros Voluntários do Montijo. Acabou por não resistir aos ferimentos graves após um atropelamento e morreu esta manhã no Hospital Garcia da Orta em Almada.



O alerta para o acidente foi dado às 23h30. No local estiveram três viaturas e 10 operacionais.