Jovem de 14 anos agredido por dois colegas em escola secundária de Cascais

Um jovem de 14 anos foi violentamente agredido durante o intervalo por dois colegas, na Escola Secundária Fernando Lopes Graça, em Parede, Cascais. Em declarações ao CM, a mãe do menor, Priscila Ribeiro, disse que este sofria de agressões verbais já há cerca de dois anos, sem nunca ter feito queixa da situação.



As agressões que levaram Priscila Ribeiro a tomar conhecimento da situação de bullying em que vivia o filho, aconteceram depois de o adolescente ter respondido com uma chapada a um dos agressores, que o pontapeou na zona genital, abandonando o local. Minutos mais tarde, o agressor regressou acompanhado de outro colega que socou a vítima na cara, partindo-lhe os óculos o que lhe fez cortes profundos na face.



O jovem que frequentava o 8º ano, foi assistido e transportado para o Hospital de Cascais pelos Bombeiros de Parede e a PSP de Cascais esteve também no local. Segundo o Cascais24, que divulgou a notícia, este estabelecimento de ensino já tem outros episódios de violência entre alunos registado.