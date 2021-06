Jovem de 14 anos em estado muito grave após ser atropelado em Cascais

Um adolescente de 14 anos sofreu ferimentos considerados muito graves, após ter sido atropelado por um carro na aldeia do Juso, Cascais.O acidente ocorreu pelas 20h30 de quinta-feira. O jovem não terá visto o veículo, com o condutor a não conseguir evitar colhê-lo com violência. A gravidade dos ferimentos do jovem levou ao rápido empenhamento de sete operacionais e duas viaturas dos Bombeiros de Cascais e ainda de agentes da esquadra de trânsito da PSP local.Depois de estabilizado, o jovem foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Depois de passar pela reanimação, ficou internado na Urgência Pediátrica.