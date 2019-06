Jovem de 17 anos com bebé ao colo atropelada por camião em Penafiel

Uma jovem de 17 anos que levava uma bebé, de dois anos, ao colo foi esta terça-feira atropelada por um camião de areia na Avenida da Liberdade, em Paço de Sousa, Penafiel.Segundo o que oconseguiu apurar, a jovem terá tropeçado e caiu, com a criança, para a estrada. Foi depois da queda que as duas foram atropeladas pelo veículo pesado.A jovem ficou ferida com gravidade e teve de ser transportada para o Hospital de São João, no Porto. A criança ficou com ferimentos ligeiros e foi encaminhada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.Duas pessoas que se encontravam no local e assistiram ao acidente acabaram por se sentir mal e foram assistidas pelos bombeiros.O alerta do acidente foi dado às 14h14, segundo o CDOS do Porto.Foram mobilizados para o local 14 operacionais apoiados por seis viaturas.