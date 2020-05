Jovem de 17 anos dormiu sesta e foi ao café após matar os avós

Lourenço Fernandes, o homicida de 17 anos que, sexta-feira, assassinou os avós à facada em Vila Nova de Santo André, passou várias horas com os cadáveres em casa, soube ojunto de fontes judiciais.As perícias realizadas pela PJ de Setúbal permitiram apurar que o crime ocorreu pela hora de almoço.Primeiro, foi morta Eduarda Graça, de 80 anos. O neto apanhou-a pelas costas e golpeou-a na garganta com duas facas. Ao ouvir barulho, Guilherme Santos, 76 anos, foi ver o que se passava e acabou atingido com várias facadas.Os idosos ficaram mortos no chão e Lourenço Fernandes foi dormir uma sesta e fazer tempo para um encontro já combinado com dois amigos.Ainda tomou um duche e tirou as suas roupas com sangue, vestindo artigos do avô. Foi ao café comprar tabaco e depois pegou em dinheiro e no carro das vítimas e foi ter com os amigos. A frieza do crime espantou os magistrados que o interrogaram.O homicida há muito que exigia aos avós dinheiro para a droga e álcool. Recentemente, o avô estaria a negar essa ajuda. O homicida está em preventiva.