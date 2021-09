Um rapaz de 17 anos foi espancado com grande violência à saída de uma coletividade em Aruil, freguesia de Almargem do Bispo, no concelho de Sintra.O ataque ocorreu pelas 22h40 de quinta-feira e o jovem não conseguiu indicar o número de agressores, nem os motivos do ataque. Uma equipa dos Bombeiros de Belas e a GNR de Colares foram encontrá-lo em casa da avó.O jovem sofreu um traumatismo craniano e ferimentos num olho. Foi internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.