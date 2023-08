Um jovem, de 17 anos, sofreu ferimentos ligeiros, esta tarde de segunda-feira, na sequência da colisão da moto em que seguia e um carro, em Arouca.O alerta foi dado, cerca das 20h30, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, na EN326, no lugar de Cuzeiro, Escariz. A GNR de Arouca foi acionada e investiga as causas do acidente.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Fajões, para o hospital de Santa Maria da Feira.Os bombeiros de Fajões mobilizaram sete operacionais e duas viaturas.