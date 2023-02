Jovem de 19 anos atacado à navalhada durante rixa em Felgueiras

Três jovens, todos de 19 anos, envolveram-se numa rixa, na noite de segunda-feira, na Praça do Comércio, na Lixa, em Felgueiras. No meio da confusão, um dos envolvidos acabou por ser atingido à navalhada. Sofreu um golpe no abdómen e foi transportado pelos bombeiros da Lixa para o Hospital de Penafiel. Os ferimentos são considerados graves, mas a vítima não correrá risco de vida.









Da rixa há ainda uma outra vítima. Um dos jovens foi agredido com murros e pontapés e também foi hospitalizado. Já o terceiro envolvido na confusão foi apenas assistido no local pelos bombeiros e recusou transporte hospitalar. Foram todos identificados pela GNR. Os intervenientes já teriam desavenças antigas.

O alerta foi dado às 22h58. A VMER foi acionada.