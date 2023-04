Jovem de 19 anos morre esfaqueada durante a madrugada em Albufeira

Uma jovem de 19 anos foi esfaqueada, esta madrugada de domingo, na Avenida Sá Carneiro, em Albufeira, e acabou por morrer no local. Segundo oapurou, a vítima foi golpeada na zona do tórax e pescoço e ficou em paragem cardiorrespiratória. O óbito foi declarado no local.Ainda foi socorrida por uma equipa dos bombeiros de albufeira e do INEM que realizaram manobras de reanimação mas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.Um homem e uma mulher são suspeitos da agressão. Terão fugido após terem agredido a jovem num bar e atiraram a faca para o telhado desse estabelecimento, que já terá sido recuperada pela GNR.A Polícia Judiciária foi chamada a investigar.