Jovem de 19 anos rouba idoso após sair da esquadra

Um jovem, de 19 anos, foi detido pela PSP minutos depois de sair da esquadra de Odivelas, onde estava obrigado a apresentar-se uma vez por semana, por ter assaltado com violência um homem de 74 anos.A vítima foi abordada na rua, agarrada e agredida pelo suspeito, que a obrigou a entregar a carteira e, sob ameaça, revelar o código do cartão multibanco. Logo a seguir, o homem dirigiu-se à esquadra e deu a descrição do ladrão.Os agentes de serviço rapidamente perceberam que se tratava do mesmo jovem que tinha saído minutos antes daquela esquadra. Um alerta para as patrulhas na zona levou a que fosse detido pouco depois, ainda na posse do cartão roubado. Presente a tribunal, saiu em liberdade com termo de identidade e residência.