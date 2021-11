Uma colisão frontal entre uma moto e um automóvel, ao final da tarde de sábado, na Estrada da Rebelva, Cascais, causou a morte de um jovem de 21 anos. A vítima mortal conduzia o motociclo e seguia sozinha.O condutor do carro não ficou ferido, mas foi assistido pelo INEM por ter ficado em estado de choque.A PSP esteve no local e investiga as circunstâncias em que ocorreu o acidente fatal.