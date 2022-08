Um jovem, de 21 anos, morreu esta segunda-feira de manhã numa colisão da viatura em que seguia com um pesado de mercadorias na Estrada Nacional 109, em Mira, no distrito de Coimbra.A namorada da vítima mortal, que seguia na mesma viatura, ficou encarcerada e sofreu ferimentos ligeiros. Foi depois transportada ao hospital.O acidente ocorreu às 5h49. O óbito do jovem foi declarado no local.