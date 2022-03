Condutor ferido em acidente em Leiria teve alta hospitalar

O condutor que ficou ferido num acidente rodoviário no domingo de manhã, no concelho de Leiria, do qual resultou um morto, teve alta hospitalar esta segunda-feira, disse à Lusa fonte do Centro Hospitalar de Leiria (CHL).

"O utente teve alta na madrugada de hoje", afirmou a fonte do CHL.

No domingo, a Lusa noticiou que um homem, de 27 anos, morreu na sequência de um despiste de uma viatura ligeira que conduzia, em Regueira de Pontes, no concelho de Leiria.

A GNR informou hoje que a vítima mortal foi o passageiro de 25 anos, tendo o condutor, de 29 anos, sido considerado ferido ligeiro e transportado ao Hospital de Santo André, em Leiria.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) explicou no domingo que o alerta para o despiste que ocorreu na Estrada Nacional 109, em Regueira de Pontes, foi dado às 06h30.

O despiste ocorreu na "rotunda de acesso" à Autoestrada 17, adiantou a fonte do CDOS, referindo que nas operações de socorro estiveram envolvidos 15 operacionais apoiados por sete viaturas.

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR está a investigar as causas do sinistro.