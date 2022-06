Mulher resgatada de moradia a arder foi transferida de hospital

Adélia Ferreira, de 60 anos, a mulher que ficou ferida no incêndio que matou a filha, Juliana, de 37, no domingo, em Rio Tinto, Gondomar, foi esta segunda-feira de manhã transferida de unidade hospitalar. A vítima deixou o São João e deu entrada no Santo António, no Porto.









O prognóstico da mulher continua a ser muito reservado. Adélia, que se desloca numa cadeira de rodas, foi resgatada da cama da habitação em chamas pelos bombeiros da Areosa-Rio Tinto, em paragem cardiorrespiratória. Foi reanimada ainda no local pelo INEM.