Os dois irmãos, de 19 e 21 anos, ainda gritaram por socorro quando estavam encurralados pelas chamas, na madrugada de sexta-feira. Nuno e José Correia morreram carbonizados na sequência do incêndio da casa, em Rio Tinto, Gondomar, onde viviam com a avó e o companheiro desta. A mulher, com cerca de 60 anos, não conseguiu entrar no quarto dos jovens para os salvar.