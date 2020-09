Jovem de 22 anos detido em Coimbra por suspeita de fogo posto

Um homem de 22 anos foi detido e vai ser ouvido esta quinta-feira no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Coimbra pela presumível prática de um crime de incêndio florestal, informou a Polícia Judiciária.

Uma fonte policial disse à agência Lusa que o suposto incendiário, detido na quarta-feira, "já foi investigado em 2017 e depois condenado pelo mesmo tipo de crime".

"O suspeito, com um isqueiro, ateou um incêndio numa zona florestal densa e extensa povoada com eucaliptos, próxima de habitações, que teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos bombeiros", afirma a Diretoria do Centro da PJ em comunicado.

Trata-se de um operador cerâmico, solteiro, cuja detenção contou com a colaboração da GNR de Coimbra, na sequência de um fogo registado no concelho de Coimbra, na segunda-feira, por volta das 21h30.

"A atuação do suspeito colocou em perigo as habitações, a integridade física e a vida de pessoas", acentua a Polícia Judiciária na nota.

Está previsto que um primeiro interrogatório judicial do detido seja realizado no TIC de Coimbra na tarde de hoje.