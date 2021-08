Um jovem de 22 anos morreu na madrugada desta quarta-feira num despiste na EN2, entre as localidades do Torrão e Odivelas, no concelho de Alcácer do Sal. O acidente ocorreu pelas 4h45 e causou ainda ferimentos ligeiros noutro ocupante da viatura, de 20 anos.



No local estiveram os bombeiros do Torrão com seis operacionais apoiados por três viaturas e a VMER do hospital de Évora.



A GNR, que mobilizou cinco militares para a ocorrência, está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o despiste fatal.