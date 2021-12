Jovem de 23 anos detido por tentar matar elemento de grupo em Setúbal

A Polícia Judiciária de Setúbal localizou e deteve um jovem de 23 anos suspeito de ter efetuado vários disparos que terão atingido um elemento de um grupo que circulava apeado.



Os factos remontam ao dia 23 de outubro de 2021. O detido circulava durante a madrugada com mais outros dois coautores (entretanto detidos) numa viatura na cidade de Setúbal.





Em comunicado, a Polícia Judiciária revelou que, sem qualquer motivo aparente, os indivíduos desentenderam-se com um grupo que circulava a pé.O detido e um dos coautores saíram do carro com armas de fogo e atingiram um elemento com um disparo.Os suspeitos em causa voltaram a realizar disparos após terem visualizado uma outra "cara conhecida".O homem ficou em prisão preventiva.