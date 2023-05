Jovem de 25 anos desaparecido no mar na Madeira

Um jovem de 25 anos está desaparecido desde sábado, depois de ter alegadamente caído ao mar enquanto pescava com um amigo na zona do Calhau de São Jorge, na Madeira.De acordo com um comunicado, depois do alerta ter sido dado às 20h27, as buscas foram iniciadas pelos elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal, uma embarcação do SANAS Madeira e elementos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santana.De acordo com o capitão do porto do Funchal, Rui Teixeira, as buscas decorreram até às 02h00 e foram retomadas este domingo às 07h00.