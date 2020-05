Um jovem de 25 anos desapareceu no mar, ao largo da praia de Prainha, na zona de Alvor, Portimão, após tentar resgatar um homem, de 69 anos, que mostrava dificuldades em regressar ao areal.Segundo o que oconseguiu apurar, à chegada das viaturas de emergência médica, o idoso já se encontrava em paragem cardiorespiratória, acabando por morrer.A Capitania do porto de Portimão está a coordenar as operações de socorro, com várias equipas no local. Um meio aéreo foi acionado ao local.Em atualização