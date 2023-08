Um homem, de 26 anos, morreu atropelado por um comboio na Linha do Oeste, na zona de Vale Francas, concelho do Cadaval, na noite de sexta-feira. A circulação ferroviária esteve suspensa, nos dois sentidos, entre as estações do Outeiro e Caldas da Rainha durante cerca de três horas.









As causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR que esteve no local. O homem terá estacionado o carro perto da linha ferroviária. Desconhece-se se estaria a passar para o outro lado. O INEM também foi acionado.