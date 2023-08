Duas crianças, de cinco e sete anos de idade, estiveram desaparecidas cerca de três horas, durante o cortejo das Festas d'Agonia, em Viana do Castelo.O alerta foi dado pela família. As autoridades iniciaram buscas pela cidade.Participaram nas buscas os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo e a PSP.As crianças foram encontradas pelas 21h00 e entregues à família.