Jovem de 28 anos preso com pornografia de menores na Madeira

Um homem de 28 anos, residente na ilha de Porto Santo, Madeira, foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) na posse de grande quantidade de ficheiros informáticos de pornografia de menores.A investigação começou após alerta internacional chegado à procuradoria portuguesa. A investigação foi entregue à PJ do Funchal. Após semanas de vigilância à atividade informática do suspeito, os inspetores realizaram buscas à sua residência, em Porto Santo. E foi aí que as autoridades encontraram diversos suportes informáticos, como computadores, telemóveis e discos externos, que continham vídeos e fotos de sexo explícito com menores de 14 anos, que partilhava em fóruns pedófilos. Foi esta sexta-feira presente a tribunal.