Um jovem de 18 anos estava, segunda-feira ao final da tarde, num parque infantil da Venteira, Amadora, quando foi rodeado por quatro - 15 a 20 anos, com capuzes e lenços na cabeça - que o esmurraram até cair. Já no chão, foi atingido no pescoço com um tiro de caçadeira e deixado para morrer. Valeram-lhe quatro testemunhas que alertaram a PSP.









