Jovem bombeiro desaparecido em Proença-a-Nova desde terça-feira

As autoridades estão a proceder a buscas para encontrar um jovem bombeiro de 20 anos dado como desaparecido desde terça-feira no concelho de Proença-a-Nova, disse hoje à agência Lusa a Proteção Civil e a GNR de Castelo Branco.

O alerta foi dado terça-feira, às 19:49.

Em declarações à agência Lusa, o oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco, capitão Jorge Massano, explicou que as circunstâncias do desaparecimento ainda são desconhecidas.





Segundo acrescentou, já foi mobilizada uma equipa cinotécnica e os meios estão a ser reforçados.

De acordo com a informação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, cerca das 11:30, estavam no local 22 operacionais, entre bombeiros, GNR e elementos da Força Especial de Proteção Civil.