Jovem detido com mais de 910 doses de estupefacientes no Cartaxo

Um jovem de 21 anos foi detido, esta sexta-feira, por tráfico de estupecientes, no Cartaxo. O suspeito foi apanhado com mais de 910 doses de drogas diversas, refere a GNR em comunicado.



O suspeito foi abordado pelos militares da Guarda na via pública e apanhado em flagrante com "diverso produto estupefaciente". Após isso, a GNR decidiu efetuar uma busca domiciliária na casa do jovem, na qual encontrou as restantes doses.





Segundo o comunicado, o jovem tinha na sua posse 518 doses de haxixe, 341 doses de canábis, 39 doses de MDMA, 11 doses de cocaína, dez comprimidos de ecstasy, duas balanças de precisão, duas facas de corte do produto estupefaciente, 440 euros em numerário e ainda uma munição de salva.

O jovem foi constituído arguido e os factos foram apresentados ao Tribunal Judicial do Cartaxo.