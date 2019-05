Jovem detido por posse de 359 doses de droga em Fafe

Outros três suspeitos, com antecedentes criminais pela prática dos crimes de roubo, foram constituídos arguidos.

13:05

Um jovem de 19 anos foi detido esta quinta-feira, em Fafe, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

No âmbito de uma investigação pela prática de um crime de roubo, com recurso a arma branca, ocorrido em janeiro, na localidade de Fafe, em que os suspeitos, dois homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 19 e os 25 anos, subtraíram à vítima, um menor de 17 anos, dois cordões em ouro e a sua carteira, tendo mais tarde sido efetuados levantamentos com o seu cartão de crédito.

A GNR deu cumprimento a quatro mandados de busca à residência dos mesmos, tendo detetado na casa do jovem de 19 anos diversos produtos estupefacientes, que culminou na apreensão de 262 doses de haxixe, 37 doses de cannabis, 60 comprimidos ecstasy, uma faca e uma balança de precisão.

Este detido após ter sido presente esta quinta-feira ao Tribunal Judicial do Porto, ficou sujeito às medidas de coação de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência e de proibição de frequentar locais referenciados pelo tráfico de estupefacientes.

Os outros três suspeitos, com antecedentes criminais pela prática dos crimes de roubo, foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.

Esta ação contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública.