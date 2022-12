Jovem detido por posse de explosivos em Santa Maria da Feira

A GNR de Aveiro deteve um jovem de 17 anos que se encontrava na posse de uma arma proibida, nomeadamente engenhos explosivos. A detenção ocorreu este domingo em Argoncilhe, no concelho de Santa Maria da Feira.Tudo aconteceu durante um jogo de futebol, num recinto desportivo localizado em Argoncilhe, onde se registaram várias explosões. Os militares realizaram diligências policiais que permitiram identificar o suspeito. "No seguimento da ação policial foi realizada uma revista pessoal de segurança e foi possível apreender 23 artefactos pirotécnicos (petardos), considerados como arma proibida", como se pode ler no comunicado da GNR.O suspeito acabou por ser detido, constituído arguido e os factos foram comunicados ao tribunal judicial de Santa Maria da Feira.