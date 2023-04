Jovem detido por violar sobrinha de seis anos em Setúbal

Um jovem, de 21 anos, foi detido por fortes indícios de ter abusado sexualmente da sobrinha, de seis, em Setúbal. Segundo avança a Polícia Judiciária, a menor era deixada pelos pais com regularidade na casa da família, onde o tio vive e terá cometido pelo menos três abusos de natureza sexual.



A detenção aconteceu no passado dia 13 de abril.

"Na sequência de brincadeiras entre a vítima e o suspeito, este, aproveitando a imaturidade e ingenuidade da vítima, cometeu diferentes atos, próprios do crime de abuso sexual de crianças", pode ler-se no comunicado da PJ.



De acordo com o comunicado, o agressor sexual não tem antecedentes criminais e encontra-se "perfeitamente inserido em termos familiares e de trabalho".





Ao jovem foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a víitma e apresentações à esquadra.