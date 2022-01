Em apenas 20 dias, uma jovem de 25 anos, de Tomar, burlou quatro vítimas através da aplicação MB Way, tendo conseguido sacar-lhes 950 euros das suas contas bancárias.A mulher foi descoberta pela PJ e vai responder no Tribunal de Santarém por quatro crimes de falsidade informática e outros quatro de burla informática e nas comunicações, todos eles em concurso aparente com o crime de acesso ilegítimo.