Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem estudante de 23 anos detido por suspeitas de incendiar a própria casa

Imóvel ficou com danos consideráveis. Suspeito será sujeito a tratamento de alcoolismo.

13:32

Um jovem estudante de 23 anos foi detido no passado dia 9 de março por suspeitas de ter ateado fogo a um colchão da cama de um dos quartos da habitação onde residia.



O imóvel acabou por ficar com danos consideráveis.



O jovem foi presente às autoridades judiciárias, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentação periódica no posto policial da área de residência e sujeição a tratamento de alcoolismo.