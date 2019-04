Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem faz teste de drogas após colisão na ponte Vasco da Gama

Acidente, ocorrido pelas 00h50, causou cinco feridos.

Por M.C. | 09:27

Um jovem de 19 anos foi esta sexta-feira levado pela PSP ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para a realização de testes de despistagem de drogas, após o carro que conduzia ter estado envolvido numa colisão com outras duas viaturas na ponte Vasco da Gama, sentido sul-norte.



O acidente, ocorrido pelas 00h50, causou cinco feridos (três homens, entre os 55 e os 66 anos, e duas mulheres, de 50 e 66 anos), todos hospitalizados.



O jovem terá tentado uma ultrapassagem a outras duas viaturas e a colisão acabou por ocorrer.



No local estiveram 22 bombeiros e nove viaturas, das corporações do Montijo e de Alcochete.



A GNR assumiu a investigação e os militares determinaram que o condutor mais jovem, que escapou ileso, fizesse exames.