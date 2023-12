Um condutor, de 22 anos, protagonizou uma fuga à PSP, na Figueira da Foz, que terminou com o suspeito a abalroar uma viatura policial.Segundo a PSP, o suspeito foi abordado por circular com as luzes desligadas. Perante a indicação de paragem, fugiu a grande velocidade. Foi perseguido pela PSP, que o tentou intercetar na entrada para a A14, mas, em resposta, o condutor avançou na direção dos polícias.