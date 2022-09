O homem de 53 anos que, a 19 de agosto, foi morto com força física e pancadas na cabeça com uma garrafa, na Quinta da Fonte, em Loures, foi vítima de um atacante de 24 anos que andava a aterrorizar o bairro. O homicida tentou assaltar a vítima quando esta saía de um café. Acabou por fugir de mãos a abanar e foi agora detido pela PJ. Já está em preventiva.





CM fonte policial, o agressor já tinha usado violência contra outros moradores. Um deles foi mesmo abandonado inconsciente na rua.



Segundo explicou aofonte policial, o agressor já tinha usado violência contra outros moradores. Um deles foi mesmo abandonado inconsciente na rua.

Na madrugada do homicídio, estava junto ao café quando observou a vítima a sair. Atacou-a de imediato, para a roubar, com murros, pontapés e os golpes com uma garrafa de vidro que provocaram à vítima ferimentos na cabeça que resultaram na morte no local.





A PJ acredita ter terminado com o “forte sentimento de insegurança e alarme social” que o homicida causava na Quinta da Fonte.