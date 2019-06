Jovem morre ao defender amigo em Viana do Castelo

A acusação deduzida pelo Ministério Público de Viana do Castelo dá conta de que Vítor Coimbra, de 22 anos, foi assassinado quando estava a tentar defender um amigo.Os autores da morte foram dois homens, de 29 e 34 anos, agora acusados de homicídio qualificado.As facadas foram desferidas por Fábio Araújo, um ator de filmes pornográficos. O arguido foi com o cúmplice, Carlos Ferraz, até ao local do crime.Num primeiro momento agrediu um amigo da vítima, devido a conversas mantidas com a sua namorada.Vítor saiu em defesa do amigo e levou diversas facadas.Morreu no hospital.