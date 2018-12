Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem morto por engano em ajuste de contas

Vítor Coimbra foi assassinado à facada em Viana do Castelo mas o verdadeiro alvo era o amigo Ilídio Rodrigues.

Por Liliana Rodrigues e Fátima Vilaça | 01:30

Queriam ajustar contas com Ilídio Rodrigues, mas Vítor Coimbra, de 22 anos, foi o primeiro a sair do portão de casa do amigo, na Areosa, em Viana do Castelo, e foi atacado, à má-fé, sem ter hipótese de reação.



Um dos dois homens espetou-lhe logo uma faca nas costas, partindo o cabo da arma branca, tal foi a força que exerceu. Nas costas da vítima ficou a lâmina, com mais de 22 centímetros de comprimento. Vítor morreu no hospital.



A dupla de homicidas – de 28 e 33 anos, residente em Valença – fugiu do local, mas acabou por ser apanhada, 48 horas após o crime, pela Polícia Judiciária de Braga. Foram detidos e presentes ontem a tribunal para interrogatório judicial, tendo recolhido em prisão preventiva.



Na base do ataque estão questões passionais, que envolvem uma rapariga que manteria uma relação amorosa com o amigo da vítima e um dos homicidas. Vítor Coimbra, pescador, foi assassinado por engano.



O funeral da vítima realizou-se na quarta-feira à tarde, já os homicidas estavam detidos pela Judiciária. Passaram uma noite nos calabouços da PJ de Braga e ontem de manhã foram levados para o Tribunal de Viana do Castelo, mas só começaram a ser ouvidos à tarde pelo juiz de instrução criminal.



Os arguidos estão indiciados pelo crime de homicídio e a PJ recuperou o cabo da faca usada no crime, que ocorreu ao final da tarde de segunda-feira.



Ilídio Rodrigues também foi agredido, mas não sofreu ferimentos. Ficou em choque com a morte violenta do amigo e por saber que era ele o alvo do ataque dos homicidas.



PORMENORES

Testemunhas

No carro em que seguiam os dois homicidas estavam duas mulheres que assistiram ao crime, à porta de casa do visado. Ambas já terão sido ouvidas também pela Judiciária de Braga.



Planeado

Os dois arguidos decidiram ajustar contas com o visado, depois de várias trocas de mensagens nas redes sociais. Ambos planearam ir ao encontro do homem e levaram uma faca para o agredir.



Visado agredido

Os dois homicidas foram reconhecidos pelo visado no ataque, e este, apesar de ter sido agredido, não sofreu ferimentos. O jovem ficou em choque com a morte violenta do amigo.