Suspeitos de homicídio de jovem em Viana interrogados no tribunal

Detenção dos dois homens ocorreu na quarta-feira.

12:22

Os dois homens detidos pelo alegado homicídio de um jovem de 22 anos, ocorrido na segunda-feira, em Areosa, Viana do Castelo, começaram esta quinta-feira a ser interrogados no tribunal.



Segundo o funcionário judicial e delegado do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) Nuno Vieira, "o interrogatório aos dois suspeitos estava previsto para as 10h00, mas foi adiado até ao final do protesto convocado para o período da manhã", que terminou às 11h00.



Fonte da Polícia Judiciária (PJ) de Braga, contactada esta quinta-feira pela agência Lusa, informou que a detenção dos dois homens ocorreu na quarta-feira.



O jovem de 22 anos foi esfaqueado nas costas, na segunda-feira, cerca das 18h09, na travessa do Pico, em Areosa. Ainda foi transportado ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, em estado grave, acabando por morrer naquela unidade hospitalar.



Na noite de segunda-feira, a GNR de Viana do Castelo informou ter identificado em Campos, no concelho de Vila Nova de Cerveira, dois homens, presumíveis autores do homicídio do jovem, pescador profissão, pai de duas crianças.



Na altura, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo explicou à Lusa que "aquela diligência foi realizada a pedido da PSP local, primeira força policial a tomar conta da ocorrência, com base em testemunhos recolhidos no local que referiam a presença de uma viatura que abandonou aquela zona após o crime".



A fonte da GNR referiu que a "viatura foi intercetada na freguesia de Campos, em Vila Nova de Cerveira, tendo sido identificados dois ocupantes".



O alerta para uma agressão com arma branca foi dado cerca das 18h09. A PJ de Braga foi chamada a investigar o caso, cerca das 19h10.



Segundo o delegado sindical, o interrogatório judicial começou com "mais de uma hora de atraso" devido à greve dos funcionários judiciais.



O protesto decorreu entre as "09h00 e as 11h00 e registou uma adesão de 100% no tribunal judicial de Viana do Castelo", acrescentou Nuno Vieira.



Nuno Vieira adiantou que "aquela diligência não deverá ficar concluída hoje, porque os oficiais de justiça voltam a parar entre as 12h30 e as 13h30 e entre as 16h00 e as 17:00".



Segundo aquele responsável, "hoje, só durante a manhã, foram anuladas cerca de uma dezena de diligências que serão agora remarcadas para nova data".



O funeral do jovem pescador realizou-se na quarta-feira, no cemitério municipal de Viana do Castelo.